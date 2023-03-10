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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 آذار 2023

10
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

في لقاء مع الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين تحدّث السيد حسن نصرالله عن صاروخ إيراني جديد بمدى 1500 كلم يصيب أهدافاً بحرية متحركة وأن الإسرائيليين يعتبرون أنه صار بحوزة المقاومة أو في الطريق على قاعدة أن كل ما لدى إيران يصبح متاحاً للمقاومة دون أن ينفي أو يؤكد.

 


خفايا

نقلت مصادر فلسطينية وقائع حوار هاتفي بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب فيها عباس الضغط على «إسرائيل» لضمان أي تهدئة فيجيب بلينكن بأن واشنطن لا تملك القدرة على أي ضغط على تل أبيب، وأن التهدئة مطلوبة من الفلسطينيين بعدم الردّ.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
فوجئ متابعون بموقف دولة خليجية كانت محسوبة على فريق 8 آذار من التشدّد بعدم قبول مرشح هذا الفريق.


غمز
يتخوف مطلعون من اضطرابات كبرى في الإقليم خلال شهر رمضان المقبل، تؤسس لمرحلة جديدة قاسية.


لغز
كشف خبير اقتصادي مطلع ان معركة المصارف ليست مع إجراءات قاضية معروفة، بل تهدف الى إسقاط خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

ذُكر أن عشاء جمع سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة لبيروت مع شخصية مطروحة للرئاسة تسبّب للأول بـ «هزّات ارتدادية».

 

يقال إنّ نائباً بيروتياً يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة طلب قبيل إطلالة إعلامية له، عدم حشره بزاوية السؤال عن سلاح «حزب الله».

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