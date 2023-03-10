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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 آذار 2023

10
MARCH
2023
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الأخبار: رام الله - تل أبيب: تكاتف بوجه المقاومة

واشنطن والرياض: ممنوع ملاقاة نصرالله
المصارف فوق القضاء: تجميد «صيرفة» وعودة إلى الإضراب

 

 

 

الديار: نصرالله يبتعد عن السجالات رئاسياً ومروحة اتصالات بري لا تستـثني السعودية
حرب شائعات «وبوانتاج» يسبق الجلسة لاحراج المعارضة... لا نصاب لانتخاب أي مرشح؟
سقوط الهدنة بين المصارف والقضاء والليرة تنهار... «العين» على أمن المخيمات

 

 

 

 

البناء: عملية فدائية نوعية في تل أبيب رداً على مجازر الاحتلال… والحصيلة ثلاثة مستوطنين نصرالله: تجار المخدرات أفسد المفسدين… وأدعو للتعاون لإتمام العام الدراسي الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل… والمصارف تعود للإضراب… ومشاورات رئاسية

 

 

 

 

نداء الوطن: "لا حاسمة" سعودية لفرنجية... وأسهم أزعور ترتفع في "بورصة المداولات"
سلامة "مكبّل" والمصارف "تستأسد" والدولار يستأنف رحلة الـ"خمسة أصفار"!

 

 

 



النهار: "صيرفة" تتعثر... وإضراب المصارف يتجدد

 

 

 

 

الجمهورية: المصارف تحلّق مجددًا والمصارف تضرب

 

 

 


اللواء: الرئاسة الغائبة بين مخاطر الانفجار الإقليمي وإصرار المصارف على الانتحار!
برنامج فرنجية الرئاسي الأسبوع المقبل.. و«المركزي» يُهدِّد بوقف تزويد البنوك بدولارات «صيرفة»

 

 

 


?l'orient le jour: Candidature de Frangié : quelle sera la riposte chrétienne 

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