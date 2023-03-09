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افتتح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المقر الجديد ل"مركز الاتحاد للتدريب المهني" UCMT، على طريق المطار، في حضور ممثل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الزميل حسين زلغوط ونقيب المحررين جوزيف القصيفي وحشد من الإعلاميين والأكاديميين.

المكاري

وألقى المكاري كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في افتتاح مركز الاتحاد للتدريب المهني UCMT، فالإعلام ليس اختصاصا أكاديميا بقدر ما هو ميدان رحب للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات. باسمكم جميعا نشعر بالفخر أمام هذه الحيوية الإعلامية التي نشهدها في المرحلة الأخيرة في بيروت. لطالما كان لبنان نموذجا رائدا في الاعلام العربي، وقد توجت هذه الأمانة بإعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي لسنة 2023 . لذلك، نعرب عن تقديرنا العميق لثقة الإخوة العرب بإعلام لبنان، وأعلنت سابقا أننا قبلنا التحدي وتنظيم فعاليات تليق بمكانة لبنان ودور الإعلام اللبناني في هذه الظروف العصيبة".

أضاف: "تكمن أهمية افتتاح مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في أنها تندرج في إطار المشهد المشرق الذي ينبغي أن تتضافر كل الجهود لأجل إبرازه في لبنان. فلبنان بلد الحداثة والتنوع والحرية الإعلامية الكاملة، وهو الرائد في ميادين تطوير الأداء الإعلامي بالمثابرة على مواكبة التطور التقني، وهذا من المهام الأساسية لوزارة الإعلام والكيانات الإعلامية المختلفة في نقابات واتحادات وروابط ومؤسسات تلفزيونية وإذاعية وصحف ورقية".

وتابع: "أما الشأن العظيم والتحدي الأبرز، فيكمن في العالم الرقمي، وهو القطاع الذي ينبغي لنا جميعا التعامل معه بجدية مطلقة. مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي، "اسم على مسمى". أشعر بالسعادة والسرور بأن أفتتحه شخصيا وأجول بين أقسامه، خصوصا بعدما اطلعت على أعماله لناحية تدريب أكثر من 15 ألف متدرب من مختلف الدول العربية، حيث استقطب عشرات المتدربين والمتدربات والمحاضرات والمحاضرين من أصحاب الكفاءة والخبرة العالية على مستوى العالم العربي".

وأردف: "أمنياتي لإدارة الاتحاد وللشيخ ناصر أخضر تحديدا، أن تلحظ الدورات التدريبية مشاركة واسعة بين الزملاء الإعلاميين، وأن يتم التشبيك بين المؤسسات الإعلامية المختلفة لما في ذلك من نتائج إيجابية على صورة الإعلام اللبناني. وأخيرا، أتوجه بالشكر إلى إدارة الاتحاد ومؤسساته، وأخص بالذكر الشيخ علي كريمان وسائر العاملين والعاملات".

فرحات

من جهته، تحدث رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مدير قناة "المنار" ابراهيم فرحات فدعا "المنتسبين والعاملين في مركز الاتحاد للتدريب إلى أن يكونوا مهنيين في عملهم".

ونوه ب"الدور المهم الذي يجب أن يلعبه الإعلام في تقريب وجهات النظر وتوحيد الناس، بدل تشتيتهم".

وفي الختام، جال الوزير المكاري في أرجاء المركز.