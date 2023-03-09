"الهزّة الأرضيّة بعمق صفر"... توضيح من نمر!

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شرح الباحث في علم الجيولوجيا طوني نمر، في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، أن "الهزّة الأرضية بعمق صفر تعني أمراً من اثنين: (1) العمق لم يحدد بطريقة دقيقة، فترك العمق "فراغ" وبالتالي صفر، (2) الفالق سطحي جداً أي يصل الى سطح الأرض وتحرك بالقرب من السطح، وهذا ليس بغريب بالنسبة للفوالق البحرية السطحية التي تتحرّك بسبب طبقة الملح الصخري في جوف أرض البحر المتوسط".



وعن دراسة الفوالق البحرية في لبنان، قال في تغريدةٍ أخرى، "دراساتنا أُنجزت وبُني عليها أطروحتا ماجستير في الـ AUB مؤخراً، وقد تناولتُ بعضاً من نتائجها عندما تحدّثت عن سلسلة اللاذقية البحرية بين لبنان وقبرص. جزءٌ منها هو الآن قيد المراجعة من قبل زملاء متخصصين قبل نشرها، وأجزاء أخرى قيد الكتابة والتنقيح".