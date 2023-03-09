المرتضى تسلم من الخزاعي دعوة رسمية من نظيرته الاردنية للمشاركة في مهرجان جرش

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، المحامي والخبير القانوني الدولي فيصل الخزاعي الذي سلمه رسالة من وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار مرفقة بموسوعة "الشرق العربي" التي تتناول تاريخ العالم العربي بكل تفاصيله.

ونقل الخزاعي تحيات الوزيرة الاردنية للوزير المرتضى، ودعوتها له "للمشاركة في إفتتاح فعاليات "مهرجانات جرش الدولية"، آملة تلبية دعوتها الرسمية للبحث في تفعيل العلاقات الثقافية بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية وتطويرها.

وشكر المرتضى نظيرته الاردنية على دعوتها، أملًا "حصول لقاء قريب لما يعود بالمنفعة والفائدة على كلا البلدين".