الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة...في هاتين المدينيتين!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 8 / 3 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات مبنى في منطقة باب الرمل – طرابلس وأوقفت المطلوبَين (خ.م.) و(م.م.)، لإقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية أثناء إشكال فردي ما أدى إلى حصول توتر في المنطقة، وقد ضبطت في حوزتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف ومسدسين.



كما أوقفت دورية أخرى في مدينة جونيه السوريين (م.ح.) و(م.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم مع آخرين عصابة تقوم بسرقة كابلات الكهرباء من الشبكة العامة ومن داخل المباني، بما في ذلك دار المعلمين – جونيه. كما يوجد في حقهم عدد من مذكرات التوقيف لارتكابهم أعمال سرقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".