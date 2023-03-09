بيرم التقى ممثل شركة “توتال”: لتوظيف الشباب اللبناني من متخصصين وتقنيين

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، ممثل شركة “توتال” في لبنان أدريان بيشونّية، وتم التباحث حول آفاق عملية الحفر والاستكشاف في البلوك رقم 9.

وأكد بيرم “ضرورة الحرص على توظيف الشباب اللبناني من متخصصين وتقنيين”، مبدياً “الاستعداد للقيام بالتدريب المهني المعجل، وضرورة ابلاغ الوزارة بأي عملية توظيف تحتاجها الشركة ليتم الاعلان عنها على موقع الوزارة وعبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتكون العلاقة مباشرة مع الشركة التي تختار من هو المناسب وتتوافر فيه الشروط المطلوبة”.

وتم الاتفاق ايضًا على آلية للتواصل المستمر والمباشر.