بالفيديو- إحباط عملية تهريب مخدّرات داخل طاولات خشبية!

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أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، إلى أنه “في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات، وبخاصةٍ عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كميّة من المواد المخدّرة مخبأة بطريقة محترفة ومموّهة في داخل ثلاث طاولات من الخشب الى إحدى الدول الأوروبية”.

وأضافت في بلاغ: “بتاريخ 27-2-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر المكتب من توقيف الشخصين اللذين حضرا لتسليم الطّرد الى شركة الشحن، وهما:

– ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

– ن. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية)

بتفتيش الطّرد، عُثر في داخلة على ١٤.٣٨ كلغ من مادّة حشيشة الكيف. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/LebISF/status/1633732659397509122