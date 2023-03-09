لجنة الشباب والرياضة اجتمعت برئاسة ابي رميا: تابعنا ملف انضمام اللاعب الاجنبي عمري سليمان الى المنتخب الوطني

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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور حسن شرارة ممثلا وزير الشباب والرياضة.

وبعد الاجتماع قال ابي رميا:"تابعنا ملف امكانية انضمام اللاعب الاجنبي عمري سبيلمان الى المنتخب الوطني في كرة السلة للمشاركة في بطولة العالم ضمن احترام الاصول الدستورية والقانونية كاشفا عن اقتراحات تؤمن انضمامه من دون المساس بصلاحيات الرئاسة الاولى ولا تشكيل سوابق دستورية في هذا الموضوع."

وخلصت الجلسة الى انتداب النواب وضاح الصادق وغسان عطالله وجهاد بقرادوني والياس حنكش للمشاركة في ورشة عمل حول تأمين سلامة المباريات الرياضية تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والداخلية والدفاع والعدل اضافة الى اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية والتي ستناقش افكارا وتقترح توصيات بهذا الشأن.

واعلن ابي رميا ان اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل سيناقش ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي في ضبيه، بعد الاستحصال على تقارير وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار، مع احتمال التوجه الى انشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف. كما ستتم في الجلسة المقبلة بلورة افكار حول خلق حدث رياضي في 13 نيسان 2023 يشارك فيه النواب.وستتابع اللجنة النقاش في الجلسات المقبلة اقتراح قانون مقدم من النائب وضاح الصادق يرمي الى اعفاء لاعبي منتخبات لبنان في كافة الرياضات الاولمبية من الاقساط المدرسية والجامعية.