لجنة الاشغال اقرت التوصيات المتعلقة بتفعيل عمل مرفأ طرابلس وتوصيات أخرى!

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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية، وحضور المقرر النائب محمد خواجة والنواب: فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، طه ناجي، حسين جشي، احمد الخير، انطوان حبشي، وليم طوق ، ندى البستاني، نجاة صليبا، غازي زعيتر، قاسم هاشم، وعدنان طرابلسي.

استعرضت اللجنة عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ، وشكلت لجنة فرعية برئاسة النائب احمد الخير لدرس التعديلات المطلوبة على قانون السير في ضوء الحاجات المستجدة ، ومتابعة موضوع اعادة تشغيل مصلحة تسجيل السيارات فضلا عن الصيانة على الطرق. كما اقرت اللجنة التوصيات المتعلقة بتفعيل عمر مرفأ طرابلس والتوصيات المتعلقة باعادة تشغيل مصلحة تسجيل السيارات.