خاص - الرياض والفيتو: هذا هو المدخل الوحيد لإعادة النهوض بلبنان

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خاص tayyar.org -



ثبُت أن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري نقل الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل يومين، رفض الرياض التام لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تأسيسا على ارتباطاته المحلية.



تأتي زيارة البخاري إلى بكركي أول من أمس، في إطار جولة جديدة من الزيارات واللقاءات التي ينوي عقدها مع رؤساء الأحزاب والمسؤولين.



وأكد البخاري للراعي أن السعودية ليست معنية بأن تسمّي مرشحا أو تخوض في سياق مماثل، بل جلّ ما يهمها أن يُنتخب رئيس لا شائبة سياسية او مالية تُكبّله، وفق سلّة مواصفات تنسحب كذلك على رئيس الحكومة العتيد وفريق العمل الحكومي والمالي والإداري. وهذا هو المدخل الوحيد لإعادة النهوض بلبنان.