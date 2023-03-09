كيف سيكون الطقس غداً؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس متقلب وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لليوم الخميس، ثم يستقر ابتداء من يوم غد الجمعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي ستتخطى معدلاتها الموسمية حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعود لتنخفض بعد ظهر الاحد مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا، فيتحول الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية الى ماطر ثم تشتد غزارة الامطار ليل الاحد/ فجر الاثنين مع برق ورعد ورياح تصل سرعتها الى 65 كلم/س.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بخاصة جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة خلال النهار مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة مرتفعة أما الرياح فتكون ناشطة، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بدءا من بعد الظهر، وترتفع الرطوبة ثم يتحول مساء الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا، فتشتد سرعة الرياح لتصل لحدود الـ 65 كلم/س فتصبح الاجواء مهيأة لأمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الاثنين بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد.