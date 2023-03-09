"إنتشارٌ كثيف" للجيش في محيط المطار... ماذا يحصل؟

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أكّد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أنه, "بعد الاشكال الذي حصل في منطقة الجناح تم توقيف 7 أشخاص، الأوّل من أمس من قبل الجيش اللبناني الذي يستمر في تواجده في محيط المطار ومخابرات الجيش موجودة بشكل كثيف جدًا للحفاظ على امن المطار".

وأضاف حمية في حديثٍ لـ "الجديد", "إنَّ الإشكال الذي وقع قبل أيام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين نتج عنه اطلاق نار عشوائي ولم يكن المطار مستهدفاً ولا الطائرة".

وتابع, "اطلاق النار حالة مؤسفة وموضوع امن المطار اولوية عند الدولة اللبنانية ولن نستهين فيه وكل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من احد ويجب توقيفه".