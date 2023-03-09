living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - حرفوش خلال تعيينه رئيس معهد ميلتون فريدمان للسلام في بيروت: مساعدة لبنان يجب ان تكون عبر محاربة الفاسدين

9
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عُين عمر حرفوش عضو بمعهد ميلتون فريدمان للسلام ورئيس معهد بيروت.

وذلك بدعوة من معهد ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبمشاركة النائب روبرتو بانياسكو من حزب برليسكوني وبحضور عدد كبير من النواب.

وعقد صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة مؤتمرًا صحفياً داخل البرلمان الايطالي في العاصمة الايطالية روما بدعوة من معهد ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبمشاركة النائب روبرتو بانياسكو من حزب برليسكوني وبحضور عدد كبير من النواب.

خلال المؤتمر، قام النائب بانياسكو بمداخلة عن نظام لبنان السياسي والانهيار الاقتصادي، ومن ثم عرف عن عمر حرفوش كصاحب مشروع جمورية لبنان الثالثة التي يمكن أن تكون الطريق امل المضلة الحالية.

ثم بدأ حرفوش مداخلته بالتذكير بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بالعالم وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، خصوصاً المرأة الاوكرانية التي تعيش تحت القصف منذ أكثر من سنة في اوكرانيا، والمرأة الايرانية التي يتم تعذيبها وشنقها ببداية عمرها لرفضها ارتداء الحجاب، وصولاً الى المرأة اللبنانية المحرومة من حق الحضانة واعطاء الجنسية لزوجها واولادها وعدم اعطاءها حقها في الميراث من زوجها أو اهلها ببعض الطوائف في لبنان.

وعرض حرفوش الذي يتألق اوروبياً واقع لبنان الحالي حيث لا يوجد رئيس للجمهورية ولا رئيس حكومة ولا حكومة، والمجلس النيابي المنتخب على أساس طائفي لا يحق له التشريع.

إضافة إلى ازمة اقتصادية وانهيار مالي وذل معيشي، ودول لبنان الصديقة مثل ايطاليا تراقب ولا تقوم بأي شيئ للمساعدة.

وبحسب حرفوش، إن المساعدة الجدية لا يمكن إلا أن تكون عبر محاربة الفاسدين الذين اوصلو لبنان إلى ما هو عليه وتجميد أموالهم بجميع انحاء العالم، وهنا طلب حرفوش من ايطاليا الضغط على الاتحاد الاوروبي بهذا الاتجاه، ولزوم تغيير النظام السياسي والتوجه الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب واجراء انتخابات نيابية عابرة للطوائف وتشكيل حكومة من الأكثرية النيابية.

وفي الختام، شكر حرفوش ايطاليا بمشاركتها الدائمة بإحياء السلام في لبنان عبر جنودها في الفرقة الدولية لليونيفيل.

 

ØªØ¹ÙŠÙŠÙ† Ø¹Ù…Ø± Ø­Ø±ÙÙˆØ´ Ø±Ø¦ÙŠØ³ Ù…Ø¹Ù‡Ø¯ Ù…ÙŠÙ„ØªÙˆÙ† ÙØ±ÙŠØ¯Ù…Ø§Ù† Ù„Ù„Ø³Ù„Ø§Ù… ÙÙŠ Ø¨ÙŠØ±ÙˆØª
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout