بالصورة - حرفوش خلال تعيينه رئيس معهد ميلتون فريدمان للسلام في بيروت: مساعدة لبنان يجب ان تكون عبر محاربة الفاسدين

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عُين عمر حرفوش عضو بمعهد ميلتون فريدمان للسلام ورئيس معهد بيروت.

وذلك بدعوة من معهد ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبمشاركة النائب روبرتو بانياسكو من حزب برليسكوني وبحضور عدد كبير من النواب.

وعقد صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة مؤتمرًا صحفياً داخل البرلمان الايطالي في العاصمة الايطالية روما بدعوة من معهد ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبمشاركة النائب روبرتو بانياسكو من حزب برليسكوني وبحضور عدد كبير من النواب.

خلال المؤتمر، قام النائب بانياسكو بمداخلة عن نظام لبنان السياسي والانهيار الاقتصادي، ومن ثم عرف عن عمر حرفوش كصاحب مشروع جمورية لبنان الثالثة التي يمكن أن تكون الطريق امل المضلة الحالية.

ثم بدأ حرفوش مداخلته بالتذكير بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بالعالم وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، خصوصاً المرأة الاوكرانية التي تعيش تحت القصف منذ أكثر من سنة في اوكرانيا، والمرأة الايرانية التي يتم تعذيبها وشنقها ببداية عمرها لرفضها ارتداء الحجاب، وصولاً الى المرأة اللبنانية المحرومة من حق الحضانة واعطاء الجنسية لزوجها واولادها وعدم اعطاءها حقها في الميراث من زوجها أو اهلها ببعض الطوائف في لبنان.

وعرض حرفوش الذي يتألق اوروبياً واقع لبنان الحالي حيث لا يوجد رئيس للجمهورية ولا رئيس حكومة ولا حكومة، والمجلس النيابي المنتخب على أساس طائفي لا يحق له التشريع.



إضافة إلى ازمة اقتصادية وانهيار مالي وذل معيشي، ودول لبنان الصديقة مثل ايطاليا تراقب ولا تقوم بأي شيئ للمساعدة.

وبحسب حرفوش، إن المساعدة الجدية لا يمكن إلا أن تكون عبر محاربة الفاسدين الذين اوصلو لبنان إلى ما هو عليه وتجميد أموالهم بجميع انحاء العالم، وهنا طلب حرفوش من ايطاليا الضغط على الاتحاد الاوروبي بهذا الاتجاه، ولزوم تغيير النظام السياسي والتوجه الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب واجراء انتخابات نيابية عابرة للطوائف وتشكيل حكومة من الأكثرية النيابية.

وفي الختام، شكر حرفوش ايطاليا بمشاركتها الدائمة بإحياء السلام في لبنان عبر جنودها في الفرقة الدولية لليونيفيل.