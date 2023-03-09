اللقاء المسيحي في بكركي قد يبصر النور قريباً..

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يبدو أن اللقاء المسيحي ـ المسيحي في بكركي قد يبصر النور في وقت قريب، بعدما أُخذت كل مواقف الأطراف بعين الإعتبار، وتحديداً من “القوات اللبنانية” التي اقترحت أن يُطرح في هذا اللقاء أكثر من إسم من خارج فريق “الممانعة”، وأن يتمّ اختيار أحدهم بموافقة ومباركة البطريرك مار بشارة الراعي، ودون ذلك لن يكون هناك أي بحث آخر.

وبالتالي، تشير معلومات مواكبة لـ”الديار”، إلى أن التيار الوطني الحر يمشي في هذا الخيار، إنما الأمور ليست محسومة بالكامل، باعتبار أن التيار يقوم باتصالاته مع بعض الحلفاء والأصدقاء، على أن تتبلور الأمور في وقت ليس ببعيد، وبدأت معالم مؤشرات حراكه وموقفه تظهر إثر اجتماع بيان تكتل “لبنان القوي”، كما تظهّرت أجواء إيجابية حول اللقاء المسيحي من خلال بعض زوار بكركي في الساعات الماضية، نتيجة اقتناع كل الأحزاب والمكونات بأن مثل هذا الإجتماع ضرورة ملحة، وتبليغهم مطران أنطلياس بو نجم هذه الأجواء.