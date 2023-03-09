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“مصالحة” بين وزير الدفاع وقائد الجيش؟

9
MARCH
2023
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على هامش الاجتماع المالي الذي عُقد في السراي، أمس، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصص للبحث في تأمين الحاجات المالية للجيش وكافة الأسلاك الأمنية، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم، في محاولة لحل التوتر والنزاع على الصلاحيات بينهما.

مصادر مطلعة قالت لـ”الأخبار” إن رئيس الحكومة بحث مع سليم وعون في تخفيف الاحتقان بينهما ومعالجة القرارات المتناقضة للجانبين في ما يتعلق بالتعيينات في المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع، وبرخص السلاح وبطاقات تسهيل المرور.

المصادر دعت إلى انتظار نتائج اللقاء، وما إذا كان سيؤدي إلى “تراجع الطرفين عن القرارات المتضاربة والعودة إلى المسار الطبيعي في العلاقة”.

وبحسب بيان رسمي، استعرض الاجتماع أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، “وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش”.

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