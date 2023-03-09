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الوطن السورية: يَحطُّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في سورية اليوم، للقاء كبار مسؤوليها، للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات المرتبطة بالمحادثات الجارية بخصوص انعقاد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا.

وعلمت «الوطن» أن عبد اللهيان القادم من تركيا، سيبدأ زيارته لسورية من اللاذقية، لتفقد أوضاع المتضررين من جراء الزلزال، وبعدها سيصل إلى دمشق حيث سيلتقي ظهراً وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.

زيارة الوزير الإيراني جاءت في سياق عودة الاتصالات الخاصة بإحداث خرق سياسي على خط الوساطة بين دمشق وأنقرة، حيث كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، عن عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو الأسبوع المقبل تحضيراً لاجتماع الوزراء، وسيشكل هذا اللقاء أول اجتماع سياسي بين مسؤولين من سورية وتركيا منذ بداية الحرب على سورية.

جاويش أوغلو قال خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع عبد اللهيان: إن «اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسورية وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا»، مشيراً إلى أنه «المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية».

وأضاف: إن «تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديهما ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية، بدلاً من ثلاثية فهدفنا جميعاً واضح»، مؤكداً أنه «لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أي دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أي ملاحظات على مشاركة إيران».

وشدد على أن «المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة»، معلناً أن «الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيه نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية».

بدوره، اعتبر عبد اللهيان خلال المؤتمر أن أمن تركيا من أمن إيران، وقال: «ناقشنا سبل التعاون في هذا الموضوع»، وأشار إلى أن «إيران ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسورية وروسيا وإيران».

ولفت إلى أن «التصعيد من الكيان الصهيوني يزيد التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة»، موضحاً أن «إسرائيل تعمل على إثارة العنف في فلسطين»، مشدداً على أن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عقّدت الأوضاع المعيشية للفلسطينيين».

بدورها نقلت وكالة «رويترز» عن عبد اللهيان أن إيران تدعم التقارب بين تركيا وسورية، وتدعم عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي.