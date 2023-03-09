نداء الوطن: الشيخ قاسم يتولى التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في "التمترس خلف خياراتها"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب "على جبيننا ولا نخجل به" لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي "إلى أجل غير مسمى" في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في "التمترس خلف خياراتها".

أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة "الاعتدال الوطني" والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من "القوات" و"الكتائب" و"الاشتراكي" انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف "حزب الله" النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" عدم القبول بأن "يفرض علينا أحد قراره" في انتخابات الرئاسة.

"