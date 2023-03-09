عناوين الصحف ليوم الخميس 9 آذار 2023

الأخبار: الغرب - إيران: اللعب على حافّة الحرب
اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية
المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح... وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»
وزير الاتصالات: التعرفة بدولار «صيرفة» وإلا التقنين!
النهار: إرباك فرنجية... واحتواء "مواجهات" وزارة الدفاع
الديار: دعم فرنجية رسمياً من قبل الثنائي أطلق التحديّ بين فريقيّ النزاع... من سيُؤمّن النصاب؟
8 أسماء رئاسيّة للغربلة في جعبة المطران بو نجم بعد جولة ثانية على الأقطاب المسيحيين
مصادر «القوات» لـ«الديار»: فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الأصوات المطلوبة لمرشحه
البناء: الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش / فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية / التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره /
الجمهورية: سجالات وإرباكات لا تلغي المفاجآت
اللواء: تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!
تقارب عوني - قواتي بوجه فرنجية.. ولقاء السراي يطوي مؤقتاً خلاف سليم - عون
نداء الوطن: المصارف تعلن إفلاسها من السيولة... ولا ملاءة
"أبو محجن" يوتّر "عين الحلوة": ماذا يُحضَّر للمخيّمات؟
l'orient le jour: Comment la guerre en Irak a galvanisé le discours « antisystème » en Occident