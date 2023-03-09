عناوين الصحف ليوم الخميس 9 آذار 2023

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الأخبار: الغرب - إيران: اللعب على حافّة الحرب

اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية

المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح... وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»

وزير الاتصالات: التعرفة بدولار «صيرفة» وإلا التقنين!



النهار: إرباك فرنجية... واحتواء "مواجهات" وزارة الدفاع



الديار: دعم فرنجية رسمياً من قبل الثنائي أطلق التحديّ بين فريقيّ النزاع... من سيُؤمّن النصاب؟

8 أسماء رئاسيّة للغربلة في جعبة المطران بو نجم بعد جولة ثانية على الأقطاب المسيحيين

مصادر «القوات» لـ«الديار»: فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الأصوات المطلوبة لمرشحه



البناء: الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش / فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية / التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره /





الجمهورية: سجالات وإرباكات لا تلغي المفاجآت

اللواء: تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!

تقارب عوني - قواتي بوجه فرنجية.. ولقاء السراي يطوي مؤقتاً خلاف سليم - عون

نداء الوطن: المصارف تعلن إفلاسها من السيولة... ولا ملاءة

"أبو محجن" يوتّر "عين الحلوة": ماذا يُحضَّر للمخيّمات؟

l'orient le jour: Comment la guerre en Irak a galvanisé le discours « antisystème » en Occident