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أسرار الصحف ليوم الخميس 9 آذار 2023

9
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال مصدر دبلوماسي شرقي إن اجتماع موسكو للرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية الأسبوع المقبل هو تحضير لاجتماع وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الحالي لرسم خريطة طريق تتيح عقد لقاء قمة على مستوى الرؤساء الأربعة تتخلله خلوة رئاسية تركية سورية الشهر المقبل.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن الخطوة التالية رئاسياً هي دعوة رئيس مجلس النواب قبل نهاية الشهر إلى عقد طاولة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي وليست الأولوية للدعوة لعقد جلسة انتخابية لم تتوافر ظروف عقدها بعد، معتبراً أن المشاركين في الحوار مشاركون في تأمين النصاب لاحقاً.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
فوجئ مسؤولون أن ملف النازحين يحتل الأولوية في المحادثات معهم من قبل مفوضين أو موفدين دوليين، وأن التطرُّق الى الاستحقاقات اللبنانية يأتي من هذا الباب!

 

غمز
يدور في الأفق بحث جدّي عن سعر ثابت لصيرفة، يستفيد منه القطاع العام، بحيث ينخفض عن الـ45000 ل.ل. لكل دولار.

 


لغز
يسجّل على تيار خارج من السلطة الأخذ بنظرية «التحالف مع الشيطان» لمنع انتخاب مرشح «الثنائي» للرئاسة الأولى.

 

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

بعد سلسلة الإرتدادات الزلزالية التي ضربت لبنان قام عدد من الموظفين في دوائر رسمية بإخراج عدد كبير من الملفات العائدة لتراخيص بالبناء إلى جهة مجهولة، خشية من تداعيات قانونية في حال انهيار أبنية اعطيت رخص إسكان خلافاً للأصول الهندسية والفنية.

 

ازدادت أعمال بيع الشيكات المصرفية من باب المقامرة وكإحدى الوسائل لإخراج الودائع المصرفية العالقة.

 

نشطت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الدولار النقدي إلى مصر من خلال بعض عمليات تصدير وهمية لمنتجات زراعية بموجب اتفاقية التيسير العربية.

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