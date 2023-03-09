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الديار: القوات اللبنانية: فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الأصوات المطلوبة لمرشحه... كذلك وضع عون

9
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تعليقاً على دعم الثنائي الشيعي رسمياً لترشيح سليمان فرنجية، اشارت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الديار» الى انّ فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الاصوات المطلوبة لمرشحه، وفي ما يخص إستمرارهم بدعم النائب ميشال معوض، أكدت مواصلة دعمهم له اكثر من اي وقت مضى، وقالت:» نحن لا نسير وفق مقولة «ميشال معوض او لا احد»، وهو نال ما بين 40 الى 45 صوتاً من اصل 65 اي لديه ثلثا أصوات المعارضة، وفي حال وُجد مرشح من المعارضة لديه مواصفات معوض، وقادر على تأمين الاصوات المطلوبة بالتأكيد سنسير به كمرشح».

وعن مدى دعمهم لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتت مصادر «القوات» الى انه المرشح الوحيد الذي يحتاج الى تعديل دستوري قبل خوض المعركة الرئاسية، ومن هذا المنطلق وبما ان «التيار الوطني الحر» وحزب الله من الصعب جداً ان يصوتوا له، فليس بمقدوره الحصول على النسبة المطلوبة من الاصوات، وفي حال تمكّن من نيل تلك النسبة، فإن «القوات اللبنانية» لن تمانع على الاطلاق وصوله الى سدّة الرئاسة.

الديار
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