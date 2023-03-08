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فرعي جبل لبنان والشمال في رابطة التعليم الأساسي: "ندعوا الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي إلى الإلتزام بأصول العمل النقابي "

8
MARCH
2023
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صدر عن فرعي جبل لبنان والشمال في رابطة التعليم الأساسي .
حيث أن الواقع التربوي لا يحتمل المزيد من التباين والتشرذم وحيث أن المعلمين هم أصحاب الحقوق والقضية بالدرجة الأولى وحيث أن من الضروري العودة إلى الجمعيات العمومية تحديداً لمسار العمل النقابي ،وبعد ما شهدناه من فوضى تربوية ضمن مدارسنا و بعد أن سبق و طالبنا بإحترام قواعد العمل النقابي بالعودة إلى المعلمين ، يدعو فرعا جبل لبنان والشمال الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي إلى الإلتزام بأصول العمل النقابي وعدم جرّ الجسم التربوي إلى مزيدٍ من التفرقة و التفريط بحقوق و كرامات المعلمين.
وعليه يعلن الفرعين التوقف عن الحضور والمشاركة في أي إجتماع للهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي حتى تنتظم الأمور وتعود إلى مسارها الديمقراطي الصحيح.
على أمل أن يبقى العمل النقابي في الإتجاه الصحيح و أن نتمكن جميعاً من أن نكون يدا واحدة لمصلحة المعلم .

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