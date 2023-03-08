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خطّطت لقتل عشيقها بمساعدة زوجها في زحلة!

8
MARCH
2023
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أوقفت مديرية أمن الدولة سيدة لبنانية من مدينة "زحلة" كانت تخطط مع زوجها لقتل عشيقها وبتحريض من مدير مكتب أحد النافذين في المنطقة.

وفي التفاصيل، إن السيدة متزوجة من رجل "عاقر"، ما لبثت أن تعرّفت الى شخص آخر وقامت بينهما علاقة عاطفية على مدى سنوات وأنجبت منه ولدَين، وأوهمت زوجها بأنّها تلقت علاج من أجل انجابهما، وبالطبع تمّ تسجيل الأولاد على خانة الزوج الثري.

 

لكن بعد فترة انفضح أمرها وبخاصة بعدما تعرّفت على رجل ثالث، فقامت السيدة بالإتفاق مع زوجها على قتل والد أطفالها من قبل أشخاص مأجورين لم يُقدِموا على تنفيذ الجريمة في اللحظات الأخيرة وتمّ كشف المخطط من قبل الأجهزة الأمنية.

وقام العشيق الوالد بتقديم شكوى بحقّ الزوج والزوجة لدى النيابة العامة التمييزية وتمّ تحويلها إلى المباحث المركزية وسُطّرت بحقهما مذكرات بحث وتحري بتاريخ 6 آذار 2023، حيث قامت مديرية أمن الدولة بتوقيف الزوجة، والبحث جارٍ عن الزوج الذي أكّد الرصد التقنّي له عن تواريه في بلدة الكنيسة البقاعية عند آل زعيتر.

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