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Lifestyle vision تحتفل باليوم العالمي للمرأة

8
MARCH
2023
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إحتفلت جمعية Lifestyle vision باليوم العالمي للمرأة الذي يشكل مناسبة للاضاءة على أهمية المرأة ودورها، وكيفية تعزيز وجودها في المجتمع ومنحها حقها في المساواة ، والتغلب على جميع أشكال الاضطهاد ، فضلا عن توفير حياة كريمة لها والحد من تعرضها للعنف والخطر. وللغاية عمد فريق من الجمعية الى زيارة أماكن عمل المرأة في عكار، منها، مركز القديس بولس للخدمات الطبية الشاملة، تعاونية موظفي الدولة وعدد من المدارس والمؤسسات الرسمية والتي تلعب فيها المرأة دورا رياديا، لجهة القيادة في صناعة القرار، وتنشئة الأجيال، بعيدا عن الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا.
قامت جمعية Lifestyle vision، بتوعية النساء عن مخاطر العنف المبني على النوع الجندري، والاضاءة على أهمية دورها في المجتمع وأهمية معرفتها لكامل حقوقها، كما تم تقديم هدية رمزية للنساء كتعبير عن الشكر والتقدير للدور الذي يقمن به في مختلف الميادين.
وشددت رئيسة الجمعية السيدة ريما ناصيف، على "دور المرأة ووجودها في المجتمع، لذلك يجب التركيز على كيفية حمايتها وثقل مواهبها لتمكينها من ممارسة دورها بحرية وثبات، مؤكدة على ضرورة تركيز العمل على النساء والأطفال وكيفية حمايتهن".
وفي الختام، تمنت ناصيف للمرأة في عيدها دوام التألق والفاعلية خدمة للوطن والمجتمع، وقالت: "المرأة تزداد قوة وتألقا بفضل التزامها الوطني والانساني مهما تكن المشقات، والتحديات".

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