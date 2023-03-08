living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواضيع مهمة بحثتها لجنة الاقتصاد في اجتماعها الاسبوعي... اليكم أبرزها

8
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزيري الاقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام و عباس الحاج حسن والاعضاء النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اليوم كان لدينا اجتماع مطول ناقشنا خلاله موضوع المعاهدات والاتفاقيات بين لبنان والدول الأخرى وكيفية تحديثها وتطويرها خاصة أن بعضها عمره أكثر من أربعين سنة ، وشددنا على ضرورة ان يكون لهذه الاتفاقات جدوى اقتصادية ايجابية للبنان، وكان تركيزنا منصبا على الناحية الاقتصادية وليس على الناحية السياسية من هذه الاتفاقات. اما في موضوع الموازنة الجديدة لا سيما في ما يتعلق بالضرائب فاكدت اللجنة ضرورة ان تشارك في وضع الملاحظات البناءة والتي سوف يكون أساسها الجدوى الايجابية على المواطنين لكل ضريبة او اجراء. وقد استنكرت اللجنة اقدام وزارة المال على رفع الدولار الجمركي دون دراسة.''
وتابع البستاني: "قررنا كلجنة ان ندعو وزير المال الى الجلسة المقبلة لبحث مواضيع عدة من بينها الضرائب ".
وهنأ البستاني وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الاسبوع الماضي ، واضاف البستاني: "وزير الزراعة اشار الى ان هنالك تقدم بالنسبة للقمح الطري، . كما أنه تم بحث موضوع نقل مديرية الشمندر السكري من وزارة الاقتصاد الى وزارة الزراعة".
واضاف أنه تم تناول مسألة الطوابير في الافران، وبحث في التقنية الزراعية ومسألة المؤشر الغذائي وأهمية الالتزام والتي يقوم بها فريق وزارة الاقتصاد مشكورا وبمساندة القوى الأمنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout