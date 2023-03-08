مواضيع مهمة بحثتها لجنة الاقتصاد في اجتماعها الاسبوعي... اليكم أبرزها

A + A -

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزيري الاقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام و عباس الحاج حسن والاعضاء النواب.

وقال البستاني بعد الجلسة: "اليوم كان لدينا اجتماع مطول ناقشنا خلاله موضوع المعاهدات والاتفاقيات بين لبنان والدول الأخرى وكيفية تحديثها وتطويرها خاصة أن بعضها عمره أكثر من أربعين سنة ، وشددنا على ضرورة ان يكون لهذه الاتفاقات جدوى اقتصادية ايجابية للبنان، وكان تركيزنا منصبا على الناحية الاقتصادية وليس على الناحية السياسية من هذه الاتفاقات. اما في موضوع الموازنة الجديدة لا سيما في ما يتعلق بالضرائب فاكدت اللجنة ضرورة ان تشارك في وضع الملاحظات البناءة والتي سوف يكون أساسها الجدوى الايجابية على المواطنين لكل ضريبة او اجراء. وقد استنكرت اللجنة اقدام وزارة المال على رفع الدولار الجمركي دون دراسة.''

وتابع البستاني: "قررنا كلجنة ان ندعو وزير المال الى الجلسة المقبلة لبحث مواضيع عدة من بينها الضرائب ".

وهنأ البستاني وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الاسبوع الماضي ، واضاف البستاني: "وزير الزراعة اشار الى ان هنالك تقدم بالنسبة للقمح الطري، . كما أنه تم بحث موضوع نقل مديرية الشمندر السكري من وزارة الاقتصاد الى وزارة الزراعة".

واضاف أنه تم تناول مسألة الطوابير في الافران، وبحث في التقنية الزراعية ومسألة المؤشر الغذائي وأهمية الالتزام والتي يقوم بها فريق وزارة الاقتصاد مشكورا وبمساندة القوى الأمنية.