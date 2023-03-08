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كنعان: لبنان سيبدأ التنقيب وعلينا مواكبة الاستحقاق الاستراتيجي قانونياً

8
MARCH
2023
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عقدت اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد، الان عون، سيزار أبي خليل، ميشال معوض، نجاة صليبا، ملحم خلف. كما حضر رئيس إدارة قطاع البترول كابي دعبول.

وقال كنعان بعد الجلسة " لقد تابعنا بحث وإقرار اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز وكنا وصلنا الى المواد 10، 11 ، 12 المتعلفة بعائدات الصندوق وتوزيعها على محافظ الادخار والاستثمار والتنمية وفقا" لشروط سحب محددة وفي ظلّ إدارة وموازنة مستقلة عن ادارة وموازنة الدولة ".

وأشار كنعان الى أنه "جرى عرض وجهات النظر كافة الواردة في الإقتراحات الأربعة المقدمة من كتلة لبنان القوي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية و اللقاء الديمقراطي كما لرأي هيئة البترول ، وتمّ الاتفاق على توحيد المقاربات تحت سقف تعزيز عائدات الصندوق السيادي مع تنويع محافظه الاستثمارية والتنموية وتحصين استقلالية إدارته".

وتابع كنعان : " سنقوم حاليا" بالانتهاء من مناقشة وإقرار المواد المرتبطة بالعائدات وقواعد السحب كما قواعد الاستثمار والمساءلة والشفافية لنختم بعدها بالحوكمة بعد الاستماع في ال 20 من هذا الشهر للخبير النروجي في انشاء الصناديق السيادية".

وختم كنعان : لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية وهذا استحقاق مهم واستراتيجي علينا مواكبته من خلال إنشاء الصندوق السيادي على أسس علمية وعالمية للحفاظ على الواردات المالية الناتجة عن الموارد الطبيعية وتجديدها من خلال استثمارها بمهنية عالية واستقلالية تامة. وهذا وقد ابلغنا ممثل هيئة البترول اليوم أن أن الكشف البيئي على البلوك 9 قد انتهى وأطلقت شركة توتال 4 خدمات للشركات اللبنانية منذ نهاية شهر شباط وهي خدمات السفن البحرية وخدمات الهيلكوبتر، خدمات القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت و Marine gaz oil".

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