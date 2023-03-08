للحد من المخاطر الأمنية والعنف وتعزيز سلامة الطرق...مفوضية اللاجئين سلمت 350 عامود إنارة لشوارع عاملة بالطاقة الشمسية إلى هذه البلدية

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، انها سلمت اليوم مع شريكتها منظمة "إنترسوس"، أكثر من 350 عامود إنارة لشوارع عاملة بالطاقة الشمسية تم تركيبها في سد البوشرية، في جبل لبنان.



وحضر الحفل كل من رئيس البلدية أنطوان جبارة، المنسق الإقليمي لوزارة الشؤون الإجتماعية في بيروت وجبل لبنان امير المنيف وأعضاء من منظمة انترسوس.



وأوضح البيان أن "هذا المشروع يوفر تغذية مستدامة بالكهرباء لحوالي 82 ألف نسمة من السكان المقيمين في السد. وتساهم أعمدة إنارة الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية، والتي توفر حلا مستداما للإنارة، على زيادة السلامة لسكان بلدية سد البوشرية".

وأشار رئيس مكتب المفوضية في جبل لبنان فريدريك كوسيغ، إلى أن "إنارة الشوارع أمر ضروري للحد من المخاطر الأمنية. فهي تساعد على تعزيز سلامة الطرق لكل من السائقين والمشاة، وتقليل مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من السرقات.اليوم، بات بإمكان الطلاب والنساء والأطفال السير في الشوارع بأمان بعد حلول الظلام".



وأضاف "الأهم من ذلك أن التزام البلدية بتولي جزء من تركيب المصابيح يساهم في استدامة المشروع، حيث أن موظفي البلدية مجهزون بشكل أفضل لأداء أعمال الصيانة في السنوات القادمة".



أضاف البيان :"هذا المشروع هو واحد من بين العديد من المشاريع التي تنفذها المفوضية والتي تهدف إلى توفير الحلول لأزمة الطاقة في لبنان ولها تأثير إيجابي على السكان في جميع أنحاء لبنان.

خلال العام 2022، استفاد أكثر من 480 ألف شخص، من مواطنين لبنانيين ولاجئين، من مشاريع المفوضية في منطقتي بيروت وجبل لبنان وحدهما. بالإضافة إلى سد البوشرية، عمدت المفوضية إلى تركيب مصابيح لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في كل من الناعمة وسبلين وطريق المطار القديم، مما عزز حماية السكان من المخاطر. كما استفادت الشركات الصغيرة أيضا من إنارة الشوارع إذ بات بإمكانها العمل لساعات أطول.



وعن المشروع قال رئيس البلدية أنطوان جبارة: "نحن ممتنون لدعم المفوضية وشركائها. إن هذا المشروع هو ولغاية الساعة الأهم من بين كل المشاريع الأخرى للبلدية إذ أننا بحاجة ماسة إليه.



ومن ضمن برامج دعمها للمجتمعات اللبنانية خلال عام 2022، ابتكرت المفوضية مع شركائها حلولا لأزمة الطاقة في لبنان من خلال تنفيذ 74 مشروعا لدعم المجتمعات المحلية. وقد زادت هذه المشاريع من إمكانية استفادة اللبنانيين واللاجئين من الطاقة المستدامة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال توفير الكهرباء للمستوصفات والمستشفيات الحكومية ومحطات مؤسسة المياه وإنارة الشوارع. وقد استفاد من هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليون شخص في أكثر من 84 بلدة تتوزع في جميع أنحاء البلاد.



هذا وتدعم المفوضية المؤسسات والمجتمعات اللبنانية منذ عام 2011 عبر مشاريع متعددة من ضمنها 655 مشروعا لدعم المجتمعات المحلية، تهدف إلى تحديث البنية التحتية العامة في البلدات والقرى في جميع أنحاء لبنان".