دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش اللبناني منزلَي مطلوبَين في بلدة بريتال، وضبطت سيارتين مسروقتين.
وأوقفت الدورية المذكورة في بلدة حورتعلا المواطنَين (ر.م.) و(س.ن.) والسوري (ع.أ.) الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع جيب شيروكي.
الأول سجين فار من سجن جب جنين، أقدم بعد عملية الدهم في بلدة حورتعلا بتاريخ 16/ 2/ 2023 على شتم الجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق النار على محطة للوقود في البلدة. والسوري (ع.أ.) مطلوب بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، وترويج عملة مزورة، وتجارة سيارات مسروقة، وإطلاق نار على دورية لمديرية المخابرات بتاريخ 16/ 2/ 2023.
قد وقع تبادل لإطلاق النار بين الأشخاص الثلاثة والدورية قبل توقيفهم ما أدى إلى إصابة السوري المذكور ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.
وضُبط داخل الجيب كمية من حبوب الكبتاغون والكوكايين ومبلغ مالي مزور ومسدس حربي.