ورشة عمل في إيعات...حول إدارة وحوكمة المياه الجوفية

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أقام مشروع "غوثام" ورشة العمل الثالثة التشاركية- الإبتكارية حول "إدارة وحوكمة المياه الجوفية في بلدة وسهل إيعات"، بالشراكة مع بلدية إيعات، وبمشاركة عدد من المهتمين بشؤون المياه الجوفية والمحافظة عليها وحمايتها، بحضور المهندس جهاد حيدر ممثلا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية إيعات حسين شفيق عبد الساتر، وممثلي الوزارات المعنية وخبراء وأصحاب الأبار ومزارعين ومستخدمي المياه، بالإضافة الى خبراء فرنسيين من مؤسسة (G.A.C Group).

وهذا المشروع ممول من "الإتحاد الأوروبي" عبر برنامج "الشراكه من أجل البحث العلمي والإبتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (PRIMA)، وينفذه في لبنان معهد التعاون الجامعي (ICU) بالإضافة الى شركاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن بقيادة مؤسسة "Cetaqua" الإسبانية.

وتوزع المشاركون على ثلاث طاولات حوار، من أجل إختبار ومناقشة وإبداء الرأي حول تطبيق علمي يسمى أداة "Gtool" التي جرى تحضيرها بشكل تشاركي من قبل خبراء المشروع والمشاركون أنفسهم. وسوف تسمح هذه الأداة ب"إنشاء إطار عمل جديد للوصول الى إدارة مستدامة وطويلة الأجل لطبقات المياه الجوفية عبر تبادل المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمي المياه ودمج هذه المعلومات ذات القيمة العالية للمساعده على المراقبة واتخاذ القرارات الصائبة بما يتعلق بإدارة المياه الجوفية".

وخصص القسم الثاني من الورشة لجلسة حوار حول "الإدارة والحوكمة الفعالة للمياه الجوفية" بإدارة الخبيرة المتخصصة في التنمية المستدامة سفتلانا كلوسوفا.