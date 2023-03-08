living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ورشة عمل في إيعات...حول إدارة وحوكمة المياه الجوفية

8
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقام مشروع "غوثام" ورشة العمل الثالثة التشاركية- الإبتكارية حول "إدارة وحوكمة المياه الجوفية في بلدة وسهل إيعات"، بالشراكة مع بلدية إيعات، وبمشاركة عدد من المهتمين بشؤون المياه الجوفية والمحافظة عليها وحمايتها، بحضور المهندس جهاد حيدر ممثلا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية إيعات حسين شفيق عبد الساتر، وممثلي الوزارات المعنية وخبراء وأصحاب الأبار ومزارعين ومستخدمي المياه، بالإضافة الى خبراء فرنسيين من مؤسسة (G.A.C Group).

وهذا المشروع ممول من "الإتحاد الأوروبي" عبر برنامج "الشراكه من أجل البحث العلمي والإبتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (PRIMA)، وينفذه في لبنان معهد التعاون الجامعي (ICU) بالإضافة الى شركاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن بقيادة مؤسسة "Cetaqua" الإسبانية.

وتوزع المشاركون على ثلاث طاولات حوار، من أجل إختبار ومناقشة وإبداء الرأي حول تطبيق علمي يسمى أداة "Gtool" التي جرى تحضيرها بشكل تشاركي من قبل خبراء المشروع والمشاركون أنفسهم. وسوف تسمح هذه الأداة ب"إنشاء إطار عمل جديد للوصول الى إدارة مستدامة وطويلة الأجل لطبقات المياه الجوفية عبر تبادل المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمي المياه ودمج هذه المعلومات ذات القيمة العالية للمساعده على المراقبة واتخاذ القرارات الصائبة بما يتعلق بإدارة المياه الجوفية".

وخصص القسم الثاني من الورشة لجلسة حوار حول "الإدارة والحوكمة الفعالة للمياه الجوفية" بإدارة الخبيرة المتخصصة في التنمية المستدامة سفتلانا كلوسوفا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout