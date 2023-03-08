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كتب النائب سيمون ابي رميا على صفحته "فايسبوك" لمناسبة يوم المرأة العالمي: "تحية الى كل امرأة مناضلة ومثابرة في العطاء، في يومها العالمي لا نستطيع الا ان نثمن دورها الرائد، يقول البعض أنها نصف المجتمع، بعيدا عن النسب والأرقام المرأة هي المجتمع كله لأنها المربية والأخت والصديقة والحبيبة.



ولأن واقع المرأة اللبنانية في يومها العالمي لا ينتظر منا الكلام الداعم بل أفعالا تأتي بثمارها على مستوى العدالة والمساواة الجندرية، أتعهد من موقعي النيابي العمل على تشريع وتطوير القوانين التي تعزز العدالة والمساواة الجندرية وتحقق الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".