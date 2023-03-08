أمسية شعرية موسيقية فنية في كازينو لبنان لمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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نظمت الاعلامية كلود كلاسي صوما لمناسبة يوم المرأة العالمي أمسية شعرية موسيقية فنية في مطعم la martingale في كازينو لبنان، تحت عنوان "القصيدة الانثى" بحضور ثلة من الشعراء والاعلاميين والفنانين التشكيلين.

بعد كلمة الترحيب بالحضور ، جددت صوما الشكر لادارة كازينو لبنان برئيسها رولان الخوري وأعضائها " لاتاحة الفرصة باقامة حدث ثقافي للمرة الثانية في الكازينو"، كما شكرت المسؤولة الاعلامية في الكازينو رنا وهبي لجهودها وتعاونها لانجاح الحفل.

شاركت الشاعرات رنيه زوين نصار ، ناريمان علوش، ميريلا جعيتاني محاسب والدكتورة يسرى بيطار من خلال تقديم باقة من القصائد من عطر وألق. ثم ادت الفنانة كلارا عقيقي عطالله مجموعة من الأغاني بصوتها الرائع رافقها على البيانو العازف طوني هاشم.

وقد رافقت الأمسية الفنانة التشكيلية ليديا بارود برسمٍ مباشر للوحة فنية مميزة بألوان ربيعية زاهية وقدمتها للاعلامية صوما عربون شكر وتقدير.