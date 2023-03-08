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ارتفاعٌ بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة؟

8
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويستقر الطقس اعتبارا من الظهر فيتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس متقلب وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى ظهر يوم الخميس، حيث يستقر تدريجيا وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

الطقس المتوقع:

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر.

الخميس: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهكل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويستقر الطقس اعتبارا من الظهر فيتحول الى قليل الغيوم.

الجمعة: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

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