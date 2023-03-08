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حماية المراهقين والشباب من مشاكل كهرباء القلب على طاولة بخاش

8
MARCH
2023
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استقبل نقيب الاطباء يوسف بخاش بحضور امين صندوق نقابة الاطباء الدكتور حبيب حزقيال كل من النائب ادكار طرابلسي والسيدة كارلا بطرس والسيد جان ربيز رئيس جمعية Remy Rebeiz Young Heart Foundation الذي قدّم برنامج الجمعية للتوعية على المخاطر الناجمة عن مشاكل كهرباء القلب عند المراهقين والشباب ولتدريب المدنيّين على كيفيةاسعاف المُصابين بالسكتة القلبية.

واستعرض الاستاذ ربيز دور الجمعية وأطبائها في تقديم الفحوصات المجانية لتعزيز الوقاية المسبقة.

وتناقش المجتمعون في سبل التعاون بين النقابة والجمعية لاطلاق برنامج وطني يُساهم في تحقيق أهداف الجمعية في خلق وعي عام وتدريب المواطنين على إسعاف المُصابين. وتوافقوا على متابعة النقاش بهدف وضع خطوات عمليّة لاعلان البرنامج وإطلاقه في كافة المحافظات.

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