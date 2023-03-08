living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جديد "جريمة أنصار": المتّهم إلى طبيب نفسي

8
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادت جريمة أنصار إلى الواجهة مجدّداً، بعد تأجيل القاضي سامي صدقي المحاكمة إلى شهر حزيران المقبل، وعرض المجرم على طبيب نفسي. صعب على مختار بلدة أنصار زكريا صفاوي الإستمرار في تأجيل قضية مقتل بناته الثلاث ريما وتالا ومنال صفاوي ووالدتهن باسمة بهذه الطريقة. كان يعتقد أن "القضاء سيقتصّ" من المجرم حسين فياض والسوري حسن الغناش اللذين نفّذا الجريمة "بدم بارد".

لوهلة كان يظن أنّ جلسة أول أمس ستكون الحاسمة. سيصدر القاضي حكمه. سيعلن أنّ حسين وشريكه "مجرمان عن سابق إصرار وتصميم"، إعتقد أنّ القضاء بخير، والعدالة تسير على سكّتها الصحيحة، لكنّ أمله قد خاب. عام مضى على المجزرة المروّعة التي هزّت الرأي العام اللبناني، وما زالت القضية تراوح مكانها داخل محكمة جنايات بيروت، على الرغم من صدور القرار الظني من قبل القاضي شربل أبو سمرا.

وفي آخر فصولها، عرض فيّاض على طبيب نفسي، بدل محاكمته هزّ كيان والد المغدورات، وزلزل قاعة المحكمة في بيروت، ودفع بأهالي أنصار للإعتراض على القرار.

أين العدالة؟ أين القضاء؟ لن نقبل أن يتحوّل المجرم إلى مريض نفسي لتبرئته؟ تساؤلات رافقت تحرّك الأهالي في أنصار. انفجروا غضباً في وجه القاضي وقراراته التعسّفية، مطالبين بكفّ يده، كي لا يضطرّوا إلى أخذ حقّهم بيدهم. وعلّق رئيس بلدية أنصار حسين عاصي داعياً الى الإقتصاص من المجرمين ليكونوا عبرة وإبعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة.

ما يخشاه الجميع هو تمييع القضية. ما يرعبهم أن يخرج فيّاض حرّاً تحت ذريعة أنّه "مريض نفسي". كما الوالد زكريا، كذلك خالة البنات تريد العدالة، الإقتصاص من المجرم أو ما يعرف بـ"سفّاح أنصار"، و"هو حقّ طبيعي لنا"، تقول غاضبة، قبل أن تردف: "كان يجب أن نأخذ حقّنا بيدنا طالما العدالة غائبة". هذا ما يؤكّده زكريا، الذي شدّد على كفّ يد القاضي وتحويل القضية إلى قاضٍ آخر. لم يعد يثق به، "لأنّه يتعاطى بخفّة مع الجريمة وكأنها حدث عادي، مشيراً إلى "تسويف يحصل يحول دون البتّ بالقضية". وسأل: "كيف يعقل لمجرم خطّط بكل قواه العقلية ونفّذ جريمته بدم بارد، أن يكون مريضاً نفسيّاً؟ وما يثير ريبته أن عائلة المجرم فيّاض كانت قد توعّدت بعدم توقيف محامٍ والتبرّؤ من ابنهم، غير أنهم قد أوكلوا بدل الواحد أربعة محامين.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout