فرنجية سيعلن ترشحه رسمياً في هذا الموعد!

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أفادت معلومات “الديار”، بأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيعلن ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية خلال الايام المقبلة وعبر مقابلة تلفزيونية نهار الاحد، بعد تبني الثنائي الشيعي له، وسيقوم بسلسلة من الاتصالات والمشاورات المحلية والدولية قبل الاعلان. اما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فما زال متريثًا في حسم خياراته بين بيار الضاهر وزياد بارود وجهاد ازعور، ويدرس اسم ناجي البستاني مؤخرا، فيما القوات اللبنانية ما زالت متمسكة بميشال معوض دون اقفال الابواب على الخيارات الاخرى.

وتؤكد مصادر الثنائي الشيعي ان دعمها لفرنجية ليس تحدياً لأحد، وهو ليس مرشح حزب الله وامل بل مدعوم من الثنائي، وترشيحه لا يعني مطلقا اقفال ابواب الحوار بل المطلوب من الفريق الاخر تسمية مرشحه، وتوضـع اسماء كل المرشحين على طاولة الحوار وتتم غربلة الاسماء واذا لم يتم التوافق، تعقد عندئذ جلسة انتخابية ويربح من يربح.