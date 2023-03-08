أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن المشهد الرئاسي يختصر بخسارة مؤيدي ترشيح ميشال معوض للثلث المعطل واستحالة التعديل الدستوري لترشيح العماد جوزف عون وإنه بينما يسعى مؤيدو ترشيح سليمان فرنجية لتأمين الأغلبية للانتخاب والثلثين للنصاب يسعى الخصوم لتأمين مرشح يضمنون الثلث المعطل وراءه.

اللواء: أسرار

همس

عادت أسهم مرجع سابق مقيم في الخارج إلى واجهة الاهتمام، بدءًا من إسناد دور محوري له، بعد انتخابات الرئاسة..



غمز

تختلف التسعيرات لدولار احتساب ثمن السلع على صناديق السوبرماركت، بين 79000 ل.ل. و80100 ل.ل. لكل دولار، مع احتساب الكسر لصالح البائع..

لغز

ما تزال «بطانة نيابية» محيطة بمسؤول كبير، لا تملك أدنى معلومات أو تصور، لما يمكن أن يحصل رئاسياً في الفترة بين شهر وشهرين..

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ سجالاً علنياً دار بين وزيرين خلال زيارة خارجية، على خلفية نقل أحدهما تحية من مرجع سياسي إلى المسؤول المضيف، لكن الأخير تعاطى بشيء من البرودة مع التحية، ما أدى الى وقوع السجال.

وجّه وزير الصحة فراس الأبيض انتقادات لاذعة بحق نقيب على صلة بوزارته بسبب سلوك النقابة الاحتجاحي.

يسعى بعض النواب لدى وزير التربية لاستبدال شهادة البروفيه بإفادات رسمية بحجة أنّ تلاميذ المدارس الرسمية لم يتمكنوا من تحصيل عامهم الدراسي بسبب الإضرابات.