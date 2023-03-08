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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 آذار 2023

8
MARCH
2023
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الأخبار: سلامة في ويكيليكس: الأميركيون والمصارف... وأنا!

البخاري للراعي: نرفض فرنجية
«حماس» لنتنياهو: حذارِ «اللعب» مع غزة

 

 

 


الديار: معادلة «لا غالب ولا مغلوب» جدية وعنوانها فرنجية ــ سلام... والسعودية خارج طرح الأسماء
لقاءات رياشي وكنعان ليست عائلية... وتوافق على تطيير النصاب لفرنجية
الأزمة المعيـشـية تهـــدد أُسس العائلة اللبنانية!

 

 

 


البناء: بعد دعم بري ونصرالله فرنجية المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل… نحو الأغلبية والثلثين / البخاري من بكركي بعد تغريدة «الساكنين» لمواصفات رئاسية… والبحث عن مرشح / المكاري: فرنجية الأقدر على الملفات العالقة مع سورية… وموقف باريس وواشنطن إيجابي /

 

 

 


اللواء: جلسة الانتخاب المقبلة: تصادم بالأرقام والأحجام!
صحيفة سعودية تحمل على ترشيح فرنجية وتتخوَّف من الفوضى.. و30 دولة تحذِّر من التدخل في تحقيقات المرفأ

 

 

 

 

نداء الوطن: "توتال" تتجنب ضغوط جهات حزبية تريد عقوداً لوجستية وعمّالية... من الباطن
بكركي والسعودية على "المواصفات" نفسها: رئيس "لا تابع ولا ممانع"

 

 

 

 


النهار: تعبئة على الجبهتين الرئاسيتين... وتحذير سعودي

 

 

 

 


الجمهورية: ترشيح فرنجية يطلق التفاوض الجدي

 

 

 



l'orient le jour: Après l'annonce de Nasrallah, Boukhari entre en scène

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