الموسوي: "انتخاب رئيس للجمهورية مطلوب بأقصى سرعة ممكنة"

A + A -

أكد عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب ابراهيم الموسوي، أن "انتخاب رئيس للجمهورية مطلوب بأقصى سرعة ممكنة، لأن كل تأخير هو تأخير عن معالجة آلام وأوجاع الناس، تعالوا لنجتمع ونتفق لنعجل في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني".



واعتبر خلال احتفال نظمه "حزب الله" في بلدة طليا لمناسبة ولادة الإمام المهدي، أن "هناك من يراهن على آلام الناس ويضيع الوقت ويستند على إملاءات خارجية، ونحن نؤكد لهم إن رهانهم خاسر وظالم للوطن والمواطنين".

واوضح الموسوي، أنه "عندما يهاجموننا ويحاربوننا ويحاصروننا، وعندما يريدون ان يخضعوننا بعد القتل والحصار، عندها نتذكر رسول الله عندما وضع الحجر على بطنه، ماذا نقول للسيد المسيح ولنبينا محمد بعد 1400 سنة؟ هل نقول لهم إننا سننكث بالعهد والوعد؟! وإننا آمنا بكما وسرنا في طريقكما ولكن قد ضغطونا وحاصرونا؟"، وأشار الى أن "العقيدة المشتركة لدى المسلمين والمسيحيين تؤمن بوجود المخلص، "فالإمام المهدي والسيد المسيح هما مخلّصا هذه الامة".