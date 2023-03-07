حاول إدخال حبوب مخدِّرة عبر وضعها في بزر دوار الشمس.. فهذا ما حصل!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "حضر: أ. ع. (مواليد عام ١٩98، لبناني) بصفته عامل توصيلات (Delivery)لإيصال حاجيات إلى السجين في سجن البترون (ر. ع.). بتفتيشها، عثرت عناصر المولجة بالتفتيش في سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي على ثلاثة أكياس من "بزر دوّار الشّمس".

لدى التدقيق في داخل قشور البزر تبيّن وجود كميّة من الحبوب المخدّرة من نوعَي الكبتاغون والبنزيكسول المقسومة إلى نصفين أو أكثر.

أودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص".