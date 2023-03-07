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لحود جال في المزارع بمحافظتي البقاع وبعلبك لمتابعة عملية تحصين الماشية

7
MARCH
2023
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جال المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مزارع ابقار واغنام وماعز في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل يرافقه رئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبدالله ورئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورئيس دائرة الثروة الحيوانية الدكتور عمر رفاعي.

واشرف على حملة تحصين الماشية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في كل مزارع الأبقار والاغنام والماعز على كل الأراضي اللبنانية بتمويل من البنك الدولي.

واكد لحود ان "الحملة بدأت في 15 شباط الماضي وتستمر حتى أخر شهر أذار ويقوم بها الاطباء البيطريين في مديرية الثروة الحيوانية وفي دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية بالتعاون مع طلاب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية، وبدأت في كل لبنان مع صغار المربين وتتضمن لقاحات بيطرية للحمى القلاعية FMD والالتهاب الجلدي العقدي LSD عند الأبقار ولطاعون المجترات الصغيرة PPR وللجدري POX وللحمى القلاعية FMD عند الأغنام والماعز".

ودعا لحود البلديات والمزارع والمربين الى "التعاون مع فرق التحصين لنجاح الحملة وتغطية اكبر عدد ممكن اعداد الماشية على الاراضي اللبنانية"، وقال: "حتى تاريخه جرى تحصين 32650 رأس بقر ضد الحمى القلاعية FMD و30630 رأس بقر ضد الالتهاب الجلدي العقدي LSD و 170000 رأس غنم ضد الحمى القلاعية FMD و 166600 رأس غنم ضد طاعون المجترات الصغيرة PPR و166800 رأس غنم ضد جدري الاغنام POX و 200844 رأس ماعز ضد الحمى القلاعية FMD و 191500 رأس ماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة PPR و 182000 رأس ماعز ضد جدري الماعز POX".

وشكر لحود البنك الدولي ومنظمة ال"فاو" على جهودهم لتحقيق اهداف هذا المشروع وعلى دعمهم القطاع الزراعي في لبنان.

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