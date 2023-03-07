المرتضى اطلع من ادي شويري على تحضيره لفعالية ثقافية في شهر الفرنكوفونية

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اطلع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع -المكتبة الوطنية من الفنان ادي شويري على تحضيره لفعالية ثقافية خلال شهر الفرنكوفونية تكريما للفنان التشكيلي الفرنسي Jacques Villeglé .



وتم الإتفاق على ان يكون ال22 الحالي موعدا لحضور عدد من تلامذة المدارس في مقر المكتبة الوطنية للتعريف عن الفنان التشكيلي الذي تميز بجمع لوحات الإعلانات الممزقة في شوارع باريس ليجمعها في لوحات فنية.



على ان يقوم شويري والحضور بجولة ميدانية في شارع الحمراء والقيام بتجربة عينية مما كان يقوم به ،Jacques Villeglé.