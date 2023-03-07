سلام تناول مع مديرة المكتب الاقليمي للاونيسكو معرض رشيد كرامي

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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، مديرة المكتب الإقليمي للتعليم في المنطقة العربية في منظّمة الأونيسكو السيدة كوستانزا فارينا. وتناول البحث مجالات التعاون والإجراءات الواجب اعتمادها بعد إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المُعرّض للخطر في 25 كانون الثاني الفائت.

وتعمل الأونيسكو بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، الوصيّ على معرض رشيد كرامي الدولي، ووزارة الثقافة، على بلورة خطّة عمل من شأنها الحفاظ على المعرض هندسيا وإستعادة مكانته الثقافية والإقتصادية كونه معلم حضاري نموذجي في عاصمة الشمال طرابلس خصوصا وحوض البحر المتوسط عموما