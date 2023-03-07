التوقيت الصيفي يتماهى مع شهر رمضان!

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا بعد ظهر اليوم خصص للبحث في شؤون المطار شارك فيه وزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية،الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية،رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري.



وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز اجراءات السلامة العامة في المطار.



كذلك تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفيّ والشتوي، وسيتم اعتباراً من منتصف ليل 25 - 26 آذار الجاري، تقديم الساعة ساعة واحدة، عملا ببدء التوقيت الصيفي.