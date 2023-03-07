إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً إجمالاً دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وإنخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع أمطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الشمالية، واحتمال حدوث برق ورعد، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الاتي:



الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محلياً في الفترة ما بين مساء الأربعاء وصباح الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 إلى 21,7 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع إنخفاض طفيف في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم إجمالاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع أمطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الشمالية، مع إحتمال حدوث برق ورعد، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئياً بالإجمال مع انخفاض ظفيف في درجات الحرارة و يتوقع تساقط رذاذ خفيف في الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.