المرصد الأوروبي يشارك في المناظرة بين وديع عقل وجورج عقيص: جاهزون للمساعدة في الملفات خارج لبنان

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شارك المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ممثلا بالأستاذ ايلي أبي سعد من باريس عبر تقنية الزوم بالمناظرة التي حصلت بالأمس بين المحامي المتخصص في مكافحة الفساد وديع عقل والنائب جورج عقيص إلى جانب جمعيات ومتخصصين في مكافحة الفساد.

وكانت لأبي سعد مداخلة سريعة خلال المناظرة، أثنى فيها على مثل هذه اللقاءات التي توحد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال مكافحة الفساد وصولا إلى استعادة الحقوق خصوصا المودعين، مؤكدا على أن المرصد جاهز للمساعدة في أي خطوة عملية في الخارج في أي من الملفات التي تهم اللبنانيين.