البخاري في بكركي اليوم تمهيداً لجولة "تشاور" مع القيادات اللبنانية

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تقاطعت القراءات الأولية لما بين سطور تغريدة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" أمس عند توكيد القناعة بـ"حذف" المملكة العربية السعودية اسم سليمان فرنجية من المعادلة الرئاسية بعدما أعلن نصرالله دعم ترشيحه، خصوصاً في الشقّ من التغريدة الذي جاء فيه: "إذا التقى ساكنان فيتمُ التخلّص من أَوّلهِما؛ إمَا حذفًا إذا كان مُعتلًّا، أو بتحريك أحدهما إن كان السَّاكن صحيحًا".

واليوم يزور البخاري الصرح البطريركي في بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي والتباحث معه في مستجدات المشهد لبنانياً وإقليمياً، تمهيداً لشروع السفير السعودي في جولة متجددة على عدد من القيادات اللبنانية لاستكمال التشاور معها حيال السبل الآيلة إلى استنهاض لبنان وإنقاذه من أزماته المتشابكة والمتشعبة في أكثر من اتجاه، دستورياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً.