عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 آذار 2023

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الأخبار: جنون الفاشية: إسرائيل في ورطة!

نصرالله: رشِّحوا وتعالوا نتحاور

الأمن العام يوقف «ضابط ارتباط» بين العملاء



الديار: قائد الجيش يردّ على اتهامات «التيار» بعنف: نحارب الغباء وقلّة الحياء والوفاء!

نصرالله يتبنّى رسمياً ترشيح فرنجية ويمنح باسيل فرصة جديدة لإنقاذ «التفاهم»

الكرة في ملعب المعارضين... و«تغريدة» البخاري تفضح التدخلات السعوديّة

النهار: أخيراً نصرالله يكرّس فرنجية "مرشح الممانعة"

نداء الوطن: البخاري في بكركي اليوم تمهيداً لجولة "تشاور" مع القيادات اللبنانية

نصرالله قضى على آمال فرنجية الخارجية: تعايشوا مع الفراغ!

اللواء: انتخاب فرنجية بين نصر اللـه وباسيل: نصاب ولا التزام بالتصويت!

ردّ عنيف من قائد الجيش على الفريق العوني.. والمدارس عادت وسط انقسام في روابط المعلمين



البناء: نصرالله: معادلة القوة على الطاولة لحماية حدود البر وثروات البحر ومنع الفوضى/ متمسّكون بالتفاهم مع التيار الوطنيّ الحر حيث لا اشتراط التوافق على الرئاسات/ ندعم ترشيح فرنجية فتعالوا نتوافق أو نتنافس… ونصاب الثلثين ثابت لنا وعلينا/



l'orient le jour: Le Hezbollah proclame son soutien à deux candidats : Frangié et... le compromis